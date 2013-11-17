По преданию викингов, очередной конец света наступит через 98 дней
Конец света, или Рагнарек, согласно версии викингов, наступит через 98 дней – 22 февраля 2014 года.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, новую дату Апокалипсиса установили ученые, специализирующиеся на скандинавской мифологии. На момент 16 ноября до Рагнарека осталось 98 дней.
Предания викингов гласят, что именно в этот день гигантский волк Фенрир убьет бога Одина, а волки Сколь и Хати съедят Солнце и Луну, и Земля погрузится во мрак. В живых в результате мифологической битвы останутся только два человека, которые впоследствии должны создать новую цивилизацию.
Между тем в Великобритании предстоящим «Рагнареком» активно пользуются компании из развлекательной индустрии. Например, в городе Йорк, связанном с народом викингов, каждый вечер трубят в рог, предупреждая о скором конце света. В период с 15 по 23 февраля 2014 года в Йорке запланирован общеевропейский фестиваль викингов.
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