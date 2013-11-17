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По преданию викингов, очередной конец света наступит через 98 дней
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По преданию викингов, очередной конец света наступит через 98 дней

17 ноября 2013, 13:00ОбществоЕвгения
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