По преданию викингов, очередной конец света наступит через 98 дней

Как сообщает ИТАР-ТАСС, новую дату Апокалипсиса установили ученые, специализирующиеся на скандинавской мифологии. На момент 16 ноября до Рагнарека осталось 98 дней.

Предания викингов гласят, что именно в этот день гигантский волк Фенрир убьет бога Одина, а волки Сколь и Хати съедят Солнце и Луну, и Земля погрузится во мрак. В живых в результате мифологической битвы останутся только два человека, которые впоследствии должны создать новую цивилизацию.