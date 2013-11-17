В понедельник будут объявлены победители фотоконкурса «Кто сказал Гав и Мяу?»

В течение двух недель тагильчане выкладывали снимки своих питомцев, приглашали друзей и знакомых голосовать, и, как ни парадоксально, любоваться на своих соперников. К слову, фотоконкурс с животными - один из самых любимых пользователями, ведь можно рассматривать фотографии кошек, собак, хорьков, рыбок, видеть, какие породы популярны у тагильчан, много ли беспородных, но очень любимых, словом, какие четвероногие и не только обитают в Нижнем Тагиле.

Напомним, победителей будет много: первое место получит сертификат на 2000 рублей, второму и третьему местам достанутся сертификаты на 1500 рублей, четвертое, пятое, шестое и седьмое места получат сертификаты на 1000 рублей, а также спонсор, зоомагазин «Гав&Мяу», подготовил специальный сертификат на 1000 рублей участнику, который больше всего покорит его сердце.

Добавим, сегодня вечером будут сняты накрутки в фотоконкурсе, чтобы итог был наиболее честным. В случае, если число голосов совпадет у нескольких участников, победителя определит спонсор. Ну что ж, всем удачи, а вот несколько снимков наших участников!