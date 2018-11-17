5 екатеринбуржцев организовали банду для устрашения конкурентов по бизнесу

По материалам уголовного дела, с октября 2015 года по май 2016 года два жителя по фамилии Синяк и Емельянов организовали преступную группу в задачи, которой входило проведение акции устрашения конкурентов по ритуальному бизнесу. Для этого участники группы повреждали и уничтожали автомобили, которые принадлежали сотрудникам конкурирующих фирм. Один из участников банды организовал ДТП для подруги своей бывшей жены, у которой экс-супруга проживала после развода.