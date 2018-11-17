5 екатеринбуржцев организовали банду для устрашения конкурентов по бизнесу
На скамье подсудимых Ленинского суда Екатеринбурга оказались 5 жителей Екатеринбурга, которых признали виновными в причинении умышленного вреда здоровью и порче имущества. Группа мужчин, занимаясь ритуальным бизнесом, проводила акции устрашения для конкурентов.
По материалам уголовного дела, с октября 2015 года по май 2016 года два жителя по фамилии Синяк и Емельянов организовали преступную группу в задачи, которой входило проведение акции устрашения конкурентов по ритуальному бизнесу. Для этого участники группы повреждали и уничтожали автомобили, которые принадлежали сотрудникам конкурирующих фирм. Один из участников банды организовал ДТП для подруги своей бывшей жены, у которой экс-супруга проживала после развода.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, из организаторов перед судом предстал только Синяк. Дело Емельянова выделено в особое производство в связи с объявлением его в розыск. По результатам судебного разбирательства подсудимые получили различные сроки в соответствии с исполняемыми ими ролями при совершении преступлений. Максимальное наказание составило 12 лет и 6 месяцев колонии строго режима, минимальное – 1 год и 2 месяца условно.