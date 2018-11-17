Четверо обвиняемых в обрушении крыши на ЗиК в Екатеринбурге предстанут перед судом

ЧП случилось два года назад, тогда в результате обрушения крыши под завалами оказались 18 человек, четверых из них не удалось спасти.

Обвинения были предъявлены пятерым подозреваемым: двоим сотрудникам завода и троим руководителям фирмы, которая занималась ремонтом крыши незадолго до обрушения. Один из сотрудников фирмы умер незадолго до завершения следствия.

По данным следствия, работники завода не провели техобследование конструкций, а руководители строительной фирмы, желая быстрее закончить ремонт, нарушили технологию, согласно которой должны были проводиться работы. Следователи выяснили, что нагрузки на кровлю превысили допустимые нормы более чем в два раза.