Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил медиков с 85-летнием горбольницы №1
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил сотрудников ГБУЗ СО «Городская больница №1» с 85-летнием учреждения.
Праздничное собрание в честь 85-летия больницы прошло 16 ноября в ДК им. Окунева. Медики были награждены благодарственными письмами губернатора региона, гордумы и ЗакСо. Владислав Пинаев вручил пятерым сотрудникам медицинского учреждения почетные грамоты главы города.
Мэр города подчеркнул, что сотрудники больницы внесли весомый вклад в сохранение здоровья горожан во времена строительства УВЗ и в годы ВОВ.
Отрадно, что в коллективе сохраняются и приумножаются традиции, заложенные предшествующими поколениями. Это, прежде всего, высокое служение избранному делу и умение трудиться с полной самоотдачей,сказал мэр.
Глава города выразил уверенность, что качество жизни тагильчан удастся повысить общими усилиями медицинских работников и городских властей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.