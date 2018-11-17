Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил медиков с 85-летнием горбольницы №1

Праздничное собрание в честь 85-летия больницы прошло 16 ноября в ДК им. Окунева. Медики были награждены благодарственными письмами губернатора региона, гордумы и ЗакСо. Владислав Пинаев вручил пятерым сотрудникам медицинского учреждения почетные грамоты главы города.

Мэр города подчеркнул, что сотрудники больницы внесли весомый вклад в сохранение здоровья горожан во времена строительства УВЗ и в годы ВОВ.

Отрадно, что в коллективе сохраняются и приумножаются традиции, заложенные предшествующими поколениями. Это, прежде всего, высокое служение избранному делу и умение трудиться с полной самоотдачей,сказал мэр.