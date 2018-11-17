«Спецавтобаза» возьмётся за мусор Екатеринбурга: «Рифей» отозвали заявление в суд

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что отходы вне зависимости от решения суда будут вывозить с улиц города. Мир между «Рифеем» и «Спецавтобазой» установился на правительственном совещании Свердловской области.

Власти согласились с нашими доводами относительно допущенных при проведении конкурса нарушений, и у них есть понимание, как пересмотреть его результаты, сказал управляющий «Рифея» Константин Фрумкин.