«Спецавтобаза» возьмётся за мусор Екатеринбурга: «Рифей» отозвали заявление в суд
Сегодня, 19:13ОбществоФото: pixabay.com
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16 ноября в Екатеринбурге представители ООО «Рифей» забрали заявление о прекращении обеспечительных мер. Предприятие «Спецавтобаза» продолжит вывоз и утилизацию мусора с 1 января 2019 года до вынесения решения суда.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что отходы вне зависимости от решения суда будут вывозить с улиц города. Мир между «Рифеем» и «Спецавтобазой» установился на правительственном совещании Свердловской области.
Власти согласились с нашими доводами относительно допущенных при проведении конкурса нарушений, и у них есть понимание, как пересмотреть его результаты, сказал управляющий «Рифея» Константин Фрумкин.
Помимо этого, Фрумкин подчеркнул, что иск забирать из Арбитражного суда они не собираются. Предприятие «Спецавтобаза» будет обслуживать территорию города, входящую в Восточный округ Среднего Урала, сообщает информационная служба «Ведомости Урал».
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