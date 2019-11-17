В Екатеринбурге задержали участника пикета в поддержку Михаила Светова

Мужчину задержали после того, как он развернул российский флаг, на котором был изображен логотип «Либеральной партии России» — змея на желтом фоне.

Как рассказали в штабе Алексея Навального, правоохранители сослались на ФЗ «О государственном флаге». Активисты отметили, что флаг они используют не в первый раз и ранее вопросов к нему не возникало.