В Екатеринбурге задержали участника пикета в поддержку Михаила Светова
Сегодня, 15:06ОбществоФото: pixabay
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге на пикете в поддержку Михаила Светова был задержан активист Станислав Жарков, сообщает znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчину задержали после того, как он развернул российский флаг, на котором был изображен логотип «Либеральной партии России» — змея на желтом фоне.
Как рассказали в штабе Алексея Навального, правоохранители сослались на ФЗ «О государственном флаге». Активисты отметили, что флаг они используют не в первый раз и ранее вопросов к нему не возникало.
На пикет в поддержку Михаила Светов пришли 20 человек. Светов и его бывшая девушка являются свидетелями по уголовному делу о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей