В ООН назвали причины смертности россиян на дорогах

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Спецпосланник генсека ООН Жан Тодт назвал среди причин смертности на дорогах низкий уровень подготовки российских водителей, использование телефона за рулем, пьяную езду и безнаказанность нарушителей, пишет РИА Новости.
В 2018 году в России произошло более 168 тысяч ДТП, в которых погибло более 18 тысяч человек и 215 тысяч получили травмы. Жан Тодт отметил, что в России много людей гибнет на дорогах.
Тодт предположил, что начинать обучать вождению в РФ надо еще в школе, так как молодые люди более восприимчивы к информации и легче усваивают практические занятия. Также спецпосланник отметил, что россиянам нужно меньше пользоваться телефонами во время вождения и не садиться за руль в нетрезвом виде. Он пояснил, что нарушителей должно ждать суровое наказание.
Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия. Поэтому строгое преследование по закону необходимо, подчеркнул Тодт.
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