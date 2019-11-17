В ООН назвали причины смертности россиян на дорогах

В 2018 году в России произошло более 168 тысяч ДТП, в которых погибло более 18 тысяч человек и 215 тысяч получили травмы. Жан Тодт отметил, что в России много людей гибнет на дорогах.

Тодт предположил, что начинать обучать вождению в РФ надо еще в школе, так как молодые люди более восприимчивы к информации и легче усваивают практические занятия. Также спецпосланник отметил, что россиянам нужно меньше пользоваться телефонами во время вождения и не садиться за руль в нетрезвом виде. Он пояснил, что нарушителей должно ждать суровое наказание.