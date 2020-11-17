Американский сенат проголосовал за «акт Родченкова»

Любопытно, что в самих Штатах на применение спортсменами стимуляторов смотрят не так строго. В том числе в таких солидных ассоциациях, как НБА, НХЛ и других, не менее значимых. Например, бейсболист Старлинг Марте за употребление стероидов пропускает всего половину сезона. Другой известный спортсмен – Дуг Мартин, за применение психостимуляторов дисквалифицирован всего на 4 игры.