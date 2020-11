Американский сенат проголосовал за «акт Родченкова»

Парламентарии США одобрили так называемый «акт Родченкова». Теперь за нарушения, связанные с допингом, в соревнованиях, где участвуют спортсмены из США, будут жесткие санкции.

Если на соревнованиях, проводимых по правилам WADA, в которых участвуют атлеты из США обнаружат нарушение антидопинговых правил, виновных ждет штраф – $1 млн. Также им грозит тюремное заключение на срок до 10 лет. При этом самих спортсменов наказывать не будут, но пострадать могут их тренеры, врачи и представители национальных антидопинговых агентств. Таким образом, уже скоро от США можно ждать новых провокаций на международной спортивной арене. Любопытно, что в самих Штатах на применение спортсменами стимуляторов смотрят не так строго. В том числе в таких солидных ассоциациях, как НБА, НХЛ и других, не менее значимых. Например, бейсболист Старлинг Марте за употребление стероидов пропускает всего половину сезона. Другой известный спортсмен – Дуг Мартин, за применение психостимуляторов дисквалифицирован всего на 4 игры. Как отметили авторы телеграм-канала «Мейстер»: «Вы не понимаете, это другое» (с).

