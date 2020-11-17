Астрологи прогнозируют сложный день многим знакам зодиака 18 ноября

Козерог

Не лучший день для знака. Будет тянуть на эксперименты и необычные решения, но фантазия откажется работать в этом направлении. В результате вы создадите больше проблем, чем решите и будете избавляться от них не один день. Слушайте советов окружающих. В этот день любая помощь или подсказка пойдут на пользу. Не следует совершать покупок и посещать торговые центры. Лучше всего заняться спокойным, но активным отдыхом. Можете запланировать поход или длительную прогулку. Вечер проведите без шумных компаний.