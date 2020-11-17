Более 900 лифтов по программе капремонта заменят в домах Свердловской области

Список домов, в которых в 2021 году запланирован ремонт лифтов, отметил он, уже сформирован, и в полном объеме готова проектно-сметная документация. Согласно утвержденному перечню, обновление лифтового парка, пройдет в 13 муниципалитетах области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральске, Серове, Новоуральске, Заречном, Качканаре, Полевском, Верхней Пышме, Нижней Туре, Краснотурьинске и Асбесте. В общей сложности к концу 2021 года будет заменено 902 лифта в 316 многоквартирных домах, жители которых аккумулируют взносы на капитальный ремонт в «общем котле». В настоящее время региональный оператор ведет подготовительные работы к конкурсным процедурам по отбору подрядных организаций для выполнения ремонтных работ.