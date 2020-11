Более 900 лифтов по программе капремонта заменят в домах Свердловской области

Свыше 900 единиц лифтового оборудования, находящегося в эксплуатации более 25 лет, планируется заменить в 2021 году в многоквартирных домах Свердловской области.

Финансирование данных работ будет осуществляться со счета регионального оператора на условиях трехлетней рассрочки платежа. Об этом сообщил Станислав Суханов, генеральный директор Регионального Фонда капитального ремонта. Список домов, в которых в 2021 году запланирован ремонт лифтов, отметил он, уже сформирован, и в полном объеме готова проектно-сметная документация. Согласно утвержденному перечню, обновление лифтового парка, пройдет в 13 муниципалитетах области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральске, Серове, Новоуральске, Заречном, Качканаре, Полевском, Верхней Пышме, Нижней Туре, Краснотурьинске и Асбесте. В общей сложности к концу 2021 года будет заменено 902 лифта в 316 многоквартирных домах, жители которых аккумулируют взносы на капитальный ремонт в «общем котле». В настоящее время региональный оператор ведет подготовительные работы к конкурсным процедурам по отбору подрядных организаций для выполнения ремонтных работ. Photo: Региональный Фонд капремонта Из 902 лифтов с истекшим сроком эксплуатации 716 единиц будет заменено в домах до девяти этажей и 186 подъемников в жилых зданиях выше 10 этажей. Также в домах повышенной этажности, согласно требованиям пожарной безопасности, вместе с новым лифтом будет смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, которая в случае возникновения пожара обеспечивает спуск лифтовой кабины на первый этаж для безопасной эвакуации жителей,пояснил Станислав Суханов. Photo: Региональный Фонд капремонта Отметим, что общая потребность жилфонда Свердловской области в замене лифтов в настоящее время составляет порядка трех тысяч единиц. Исходя из требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», полное обновление отслужившего свой срок лифтового оборудования необходимо завершить к 2025 году. Для решения этой задачи порядка 1400 лифтов в многоквартирных домах региона планируется заменить по программе капремонта – за счет средств «общего котла» регионального оператора, оставшееся оборудование – на условиях софинансирования из средств собственников, областного и местных бюджетов. Photo: Региональный Фонд капремонта Напомним, что в 2016-2019 гг. за счет средств фонда капитального ремонта в домах Свердловской области было заменено 1647 лифтов, в 2020 году – 291 лифт. Благодаря этому условия проживания улучшили более 250 тысяч свердловчан.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter