Более 900 лифтов по программе капремонта заменят в домах Свердловской области

Финансирование данных работ будет осуществляться со счета регионального оператора на условиях трехлетней рассрочки платежа. Об этом сообщил Станислав Суханов, генеральный директор Регионального Фонда капитального ремонта.
Список домов, в которых в 2021 году запланирован ремонт лифтов, отметил он, уже сформирован, и в полном объеме готова проектно-сметная документация. Согласно утвержденному перечню, обновление лифтового парка, пройдет в 13 муниципалитетах области: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральске, Серове, Новоуральске, Заречном, Качканаре, Полевском, Верхней Пышме, Нижней Туре, Краснотурьинске и Асбесте. В общей сложности к концу 2021 года будет заменено 902 лифта в 316 многоквартирных домах, жители которых аккумулируют взносы на капитальный ремонт в «общем котле». В настоящее время региональный оператор ведет подготовительные работы к конкурсным процедурам по отбору подрядных организаций для выполнения ремонтных работ.
Из 902 лифтов с истекшим сроком эксплуатации 716 единиц будет заменено в домах до девяти этажей и 186 подъемников в жилых зданиях выше 10 этажей. Также в домах повышенной этажности, согласно требованиям пожарной безопасности, вместе с новым лифтом будет смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, которая в случае возникновения пожара обеспечивает спуск лифтовой кабины на первый этаж для безопасной эвакуации жителей,пояснил Станислав Суханов.
Отметим, что общая потребность жилфонда Свердловской области в замене лифтов в настоящее время составляет порядка трех тысяч единиц. Исходя из требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», полное обновление отслужившего свой срок лифтового оборудования необходимо завершить к 2025 году. Для решения этой задачи порядка 1400 лифтов в многоквартирных домах региона планируется заменить по программе капремонта – за счет средств «общего котла» регионального оператора, оставшееся оборудование – на условиях софинансирования из средств собственников, областного и местных бюджетов.
Напомним, что в 2016-2019 гг. за счет средств фонда капитального ремонта в домах Свердловской области было заменено 1647 лифтов, в 2020 году – 291 лифт. Благодаря этому условия проживания улучшили более 250 тысяч свердловчан.