Бывшему главе Екатеринбурга Аркадию Чернецкому было присвоено звание «Почетный гражданин Свердловской области». Указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также Чернецкий является членом Совета Федерации от Законодательного собрания Свердловской и российским политиком. Он стал 82-м почетным гражданином Свердловской области. Напомним, в конце октября почетным гражданином Свердловской области стал главный дирижер филармонии Дмитрий Лисс, который возглавляет Уральский филармонический оркестр уже четверть века. Звание он получил 28 октября, что совпало с его днем рождения. Лиссу исполнилось 60 лет. Дирижер Дмитрий Лисс стал почетным гражданином Свердловской области

