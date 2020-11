Эксперты: сериал «Перевал Дятлова» не получится закрыть

Эксперты рассказали, почему сериал «Перевал Дятлова», который угрожают закрыть скандальные юристы, будет показан.

Адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил, что родственники группы Дятлова подадут иск на создателей сериала. Причиной этого он назвал то, что в фильме оставлены настоящие имена и фамилии туристов. Однако, что все родственники подписали договор об использовании реальных имен в фильме, после просмотра первых двух серий. Исключение составила только Татьяна Перминова, сестра Игоря Дятлова. Но даже если она обратится в суд, то у женщины небольшие шансы на положительный исход. Как объяснили юристы изданию URA.RU, при рассмотрении исков, которые связаны с защитой чести и достоинства, судья выясняет «факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности». Если такие обстоятельства отсутствуют, то иск не может быть удовлетворен. Напомним, этой осенью в прокат должен выйти восьмисерийный сериал «Перевал Дятлова», который основан на реальных событиях. В октябре две серии были показаны в Екатеринбурге журналистам, а также активистам из фонда памяти группы Дятлова. В Екатеринбурге пройдет презентация сериала «Перевал Дятлова»

