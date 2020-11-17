Эксперты: сериал «Перевал Дятлова» не получится закрыть

Адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил, что родственники группы Дятлова подадут иск на создателей сериала. Причиной этого он назвал то, что в фильме оставлены настоящие имена и фамилии туристов.
Однако, что все родственники подписали договор об использовании реальных имен в фильме, после просмотра первых двух серий.
Исключение составила только Татьяна Перминова, сестра Игоря Дятлова. Но даже если она обратится в суд, то у женщины небольшие шансы на положительный исход.
Как объяснили юристы изданию URA.RU, при рассмотрении исков, которые связаны с защитой чести и достоинства, судья выясняет «факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности».
Если такие обстоятельства отсутствуют, то иск не может быть удовлетворен.
Напомним, этой осенью в прокат должен выйти восьмисерийный сериал «Перевал Дятлова», который основан на реальных событиях. В октябре две серии были показаны в Екатеринбурге журналистам, а также активистам из фонда памяти группы Дятлова.