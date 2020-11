Эпидемиолог не видит предпосылок для введения карантина в Свердловской области

Эпидемиолог рассказала, закроют ли Свердловскую область на карантин, как в Бурятии.

Из-за пандемии коронавируса там впервые за время второй волны ввели тотальные ограничения: закрыли торговые центры, кинотеатры и увеселительные заведения, многих школьников распустили на каникулы. Эпидемиолог Галина Свирина рассказала о том, что Бурятия и Свердловская область слишком разные для сравнения. Она отмечает, что для региона с населением 4,5 миллиона человек, цифры ежедневной заболеваемости невелики. Также эксперт пояснила, что сейчас уровень заболеваемости ОРЗ не выше обычных, а до пандемии также были тяжелые случаи с пневмониями. Надо сравнивать эти показатели, а потом говорить — вводить или не вводить ограничительные мероприятия,рассказала порталу Е1 Свирина. Кроме того, она отмечает, что надо было серьезнее отнестись к подъему заболеваемости ОРЗ и главенству COVID-19. Не ищут ни грипп, ни парагрипп, ни аденовирус, ни энтеровирусы. Дифференциальная лабораторная диагностика сейчас вся зациклена на COVID-19,отмечает эксперт. Она надеется, что заболеваемость пойдет на спад к декабрю, так как сейчас держится примерно на одном уровне. Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки был выявлен 341 случай коронавируса, всего с начала пандемии зарегистрировали более 41 тысячи заболевания. При этом, за все время от инфекции в регионе скончались 899 человек. В Свердловской области за сутки выявили 341 случай заболевания COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter