Эпидемиолог не видит предпосылок для введения карантина в Свердловской области

Эпидемиолог не видит предпосылок для введения карантина в Свердловской области

Сегодня, 12:34ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Эпидемиолог рассказала, закроют ли Свердловскую область на карантин, как в Бурятии.

Из-за пандемии коронавируса там впервые за время второй волны ввели тотальные ограничения: закрыли торговые центры, кинотеатры и увеселительные заведения, многих школьников распустили на каникулы.

Эпидемиолог Галина Свирина рассказала о том, что Бурятия и Свердловская область слишком разные для сравнения. Она отмечает, что для региона с населением 4,5 миллиона человек, цифры ежедневной заболеваемости невелики.

Также эксперт пояснила, что сейчас уровень заболеваемости ОРЗ не выше обычных, а до пандемии также были тяжелые случаи с пневмониями.

Надо сравнивать эти показатели, а потом говорить — вводить или не вводить ограничительные мероприятия,рассказала порталу Е1 Свирина.

Кроме того, она отмечает, что надо было серьезнее отнестись к подъему заболеваемости ОРЗ и главенству COVID-19.

Не ищут ни грипп, ни парагрипп, ни аденовирус, ни энтеровирусы. Дифференциальная лабораторная диагностика сейчас вся зациклена на COVID-19,отмечает эксперт.

Она надеется, что заболеваемость пойдет на спад к декабрю, так как сейчас держится примерно на одном уровне.

Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки был выявлен 341 случай коронавируса, всего с начала пандемии зарегистрировали более 41 тысячи заболевания. При этом, за все время от инфекции в регионе скончались 899 человек.

Stories:
Коронавирус
Related news:
Свердловская областьэпидемиологиякарантинкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы