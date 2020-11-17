ЕР предложила ужесточить штрафы за использование пластиковой посуды на Байкале

Также отмечается, что на данный момент нерешенной является проблема нанесенного ущерба Байкалу деятельностью целлюлозно-бумажного комбината. Предприятие было закрыто почти восемь лет назад, но по-прежнему представляет угрозу для экосистемы Байкала, так как на его территории до сих пор хранятся опасные отходы. Чтобы улучшить экологическую ситуацию, необходимо уничтожить отходы не только в самом озере, но и на промышленных площадках.