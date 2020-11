ЕР предложила ужесточить штрафы за использование пластиковой посуды на Байкале

Партия “Единая Россия” выступила с предложением ужесточить наказание за загрязнение экосистемы озера Байкал.

По сообщению издания “Наш Город”, депутаты партии ЕР предложили ужесточить штрафы за загрязнение озера и прилегающей территории, а также запретить использование продуктов из пластика. Причем в данном случае речь идет не только об одноразовой посуде, но и о полиэтиленовых мешках, а также о моющих средствах, содержащих фосфаты. Кроме этого, “Единая Россия” рекомендует запретить использование рыболовных сетей из полимеров - после получения улова браконьеры бросают их на берегу. При этом состав полимера является благоприятной средой для размножения микроорганизмов, провоцирующих цветение воды, рассказал Александр Якубовский, депутат Государственной думы от Иркутской области. «Мы можем с уверенностью сказать, что тотальный запрет полимерных сетей необходим. Помимо этого, нужно ввести жесткие ГОСТы и значительно увеличить размер санкций в отношении граждан, нарушающих 475-й Федеральный закон «О любительском рыболовстве», — подчеркнул Александр Якубовский. По его словам, летом текущего года члены ЕР и представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей провели акцию по очистке дна озера от мусора - все события были зафиксированы на видеокамеру. Также отмечается, что на данный момент нерешенной является проблема нанесенного ущерба Байкалу деятельностью целлюлозно-бумажного комбината. Предприятие было закрыто почти восемь лет назад, но по-прежнему представляет угрозу для экосистемы Байкала, так как на его территории до сих пор хранятся опасные отходы. Чтобы улучшить экологическую ситуацию, необходимо уничтожить отходы не только в самом озере, но и на промышленных площадках. В связи с этим партия ЕР выступила с предложением внести в федеральный проект “Чистая страна” ряд изменений, в том числе об объектах накопленного экологического вреда и мерах по его ликвидации. По сообщению на сайте ER.ru, Александр Якубовский также предложил несколько эффективных мер по развитию туризма на Байкале. По его словам, на озеро приезжают люди со всей России, которым интересны экологический, сельский и агротуризм. Однако эти понятия до сих пор не урегулированы на законодательном уровне. Ранее глава Российской Федерации поддержал идею губернатора Приангарья Игоря Кобзева объявить 2021 Годом Байкала. До 1 декабря правительству и министерствам необходимо подготовить свои предложения. «Единая Россия также предоставит ряд мер, направленных на защиту Байкала, и передаст их в соответствующие ведомства. Координатор партпроекта «Чистая страна» в Свердловской области Михаил Беленький отметил, что для региона с большим количеством промышленных предприятий всегда актуальны вопросы выбросов вредных веществ в атмосферу. «Наша промышленная область всегда была под пристальным вниманием в связи с негативным воздействием предприятий на окружающую среду. Концентрация заводов в регионе превышает общероссийский показатель в четыре раза. Недавно проходила рабочая встреча, где совместно с представителями предприятий Нижнего Тагила вырабатывали перечень мер, чтобы снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Это и внедрение нового оборудования, и отбор оптимальных систем очистки», - сообщил он.

