Глава Чукотки Копин выделил более сотни миллионов рублей на «Пургу»

Хозяевами радиостанции «Пурга» числятся три местных медиаменеджера. Здесь имеются в виду Сергей Капков, Антон Мещанинов и Евгений Писарев. Ими была учреждена АНО ИА «Чукотка». В 2017 году компании из регионального бюджета поступило 168 миллионов рублей, в 2018 году — более 92 миллионов рублей, а в 2019 году — 110 миллионов рублей.