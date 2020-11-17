Глава Чукотки Копин выделил более сотни миллионов рублей на «Пургу»

Глава Чукотки Копин выделил более сотни миллионов рублей на «Пургу»

Сегодня, 22:19ОбществоPhoto: фрагмент видео
Глава Чукотского автономного округа Роман Копин не один год направляет частной радиостанции «Пурга» сотни миллионов бюджетных рублей. Это СМИ вещает для коренных малочисленных народов севера на их родном языке.

В минувшем году губернатор Чукотки предоставил «Пурге» 110 000 000 рублей. По данным властей региона, в наши дни в округе живет 16 000 представителей малочисленных народов севера. Это чуть более 30% от всего населения Чукотского автономного округа. Подсчеты показывают, что за каждого слушателя из числа представителей малой народности Копин заплатил примерно 7 000 рублей. Об этом пишет vostokmedia.com.

Технические характеристики радио «Пурга» прописаны таким образом, чтобы никакое другое радио не смогло принять участие в тендере, следует из документации о закупке.

Из бумаг видно, что каждый день, помимо выходных, два новостных выпуска ведутся на одном из языков коренных малочисленных народов Чукотки.

Как видно, в год «Пурга» по контракту с властями выпускает где-то 500 аудиосюжетов. Один сюжет стоит казне 220 000 рублей. К примеру, за одну минуту рекламного времени «Первый канал» просит 250 000 рублей.

Хозяевами радиостанции «Пурга» числятся три местных медиаменеджера. Здесь имеются в виду Сергей Капков, Антон Мещанинов и Евгений Писарев. Ими была учреждена АНО ИА «Чукотка». В 2017 году компании из регионального бюджета поступило 168 миллионов рублей, в 2018 году — более 92 миллионов рублей, а в 2019 году — 110 миллионов рублей.

За последнее десятилетие АНО ИА «Чукотка» закрыла 29 государственных контрактов, получив в целом 802 277 334 рубля. Все закупки для «Пурги» проводила администрация губернатора, и каждый год эта закупка признается самой крупной.

Президент краевого объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья Леонид Сунгоркин удивлен суммой, которую из бюджета получает радиостанция. Правозащитник пожаловался на невозможность открыть класс по изучению нанайского языка. Денег на это нет. Финансирования лишилась и местная газета.

По словам политконсультанта Андрея Кудисова, чиновники всегда создают каналы информационного взаимодействия с жителями. Каналы должны быть разными. Лишь так можно охватить своим воздействием максимальное количество людей. Когда такого нет, надо всерьез подумать о качестве самой информационной политики и об эффективности расходов на ее проведение.

Специалисты связали щедрость Романа Копина к «Пурге» с личностью Сергея Капкова. Именно по инициативе этого человека 19 лет назад данная радиостанция и открылась. Когда-то Капков занимал пост директора департамента культуры правительства Москвы.

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