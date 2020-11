«Как снег на голову»: в клинике прокомментировали смерть тагильского стоматолога

В ночь с 15 на 16 ноября в Нижнем Тагиле в больнице умер стоматолог Назир Бабаев. В клинике «Тана Дент», владельцем которой он был, TagilCity.ru подтвердили его смерть.

При этом стала ли причиной смерти Бабаева коронавирусная инфекция, в клинике говорить отказались. Кроме того, пока неизвестно, кто станет ее следующим владельцем. Эта трагедия свалилась нам, как снег на голову. Кто дальше будет управлять клиникой, еще не известно. Пока родственники решают вопросы с похоронами, им не этого. Клиника пока функционирует в прежнем режиме,рассказали TagilCity.ru в клинике. Ранее Назир Бабаев работал в стоматологической поликлинике на улице Правды, а позже открыл частную практику. В Нижнем Тагиле скончался известный стоматолог Назир Бабаев

