Музею памяти воинов-тагильчан в Нижнем Тагиле исполнилось 20 лет

В разделе «Афганистан. Как это было?» представлены личные вещи тагильчан, документы, фотографии и многое другое. Также в музее есть разделы, которые посвящены комитету ветеранов боевых действий Уралвагонзавода и Нижнетагильскому центру социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей.