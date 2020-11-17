Музею памяти воинов-тагильчан в Нижнем Тагиле исполнилось 20 лет

Музею памяти воинов-тагильчан в Нижнем Тагиле исполнилось 20 лет

Сегодня, 17:02ОбществоPhoto: официальный сайт музея
Сегодня Нижнетагильскому музею памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, исполнилось 20 лет, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам директора Романа Арефьева, в этом году широко отметить юбилей помешала пандемия коронавируса. Он отмечает, что в этот день поздравляет людей, которые причастны к организации музея: матерей погибших воинов, Виктора Бабенко, Нижнетагильское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана.

Особую благодарность хочу выразить первому директору музея Вере Михайловне Яшиной, которая внесла огромный вклад в становление музея, и, которой, к сожалению, уже нет с нами,сказал Арефьев.

Постоянную экспозицию музея, посвященная локальным конфликтам планеты, открыли в 2004 году. В музее увековечены 79 фамилий погибших воинов-тагильчан. За 20 лет существования там провели множество мероприятий и открыли несколько экспозиций.

В разделе «Афганистан. Как это было?» представлены личные вещи тагильчан, документы, фотографии и многое другое. Также в музее есть разделы, которые посвящены комитету ветеранов боевых действий Уралвагонзавода и Нижнетагильскому центру социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей.

В музее проводят различные виды работ, среди них экскурсии, уроки мужества, познавательные игры. Сотрудники музея проводят выездные мероприятия, в условиях пандемии практикуются онлайн-лекции и мастер классы.

Напомним, Уралвагонзавод передал в музей истории раритетное оборудование.

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