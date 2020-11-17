Подозреваемому в смертельном ДТП уральскому бизнесмену продлили арест

Напомним, 15-летняя девочка проходила с подругами по неблагоустроенному участку дороги, когда е сбил на Volkswagen Touareg предприниматель из Волчанска. Он был задержан через пол часа после происшествия в нетрезвом состоянии. Однако как утверждает подозреваемый, на момент ДТП он был трезв, а спиртное выпил после.