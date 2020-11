Подозреваемому в смертельном ДТП уральскому бизнесмену продлили арест

Бизнесмену из Волчанска, подозреваемого в смертельном ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девочка, продлили арест.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Он был отправлен в СИЗО на время следствия. Однако он хочет, чтобы его перевели под домашний арест. Как рассказал E1 представитель семьи потерпевших, родственники предпринимателя и его адвокат предлагали деньги, но родители скончавшейся девочки их не приняли. Напомним, 15-летняя девочка проходила с подругами по неблагоустроенному участку дороги, когда е сбил на Volkswagen Touareg предприниматель из Волчанска. Он был задержан через пол часа после происшествия в нетрезвом состоянии. Однако как утверждает подозреваемый, на момент ДТП он был трезв, а спиртное выпил после.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter