Свердловский военкомат запретил матерям обнимать сыновей на прощание из-за COVID-19

В Свердловской области из-за угрозы распространения коронавируса, матерям не разрешили близко подходить к призывникам и обнимать их.

Сегодня в Егоршино проводили в армию 200 молодых людей, при этом соблюдалась дистанция и масочный режим. Жалко, что нельзя обнять, очень хочется. Жалко, сын ведь! Закончил техникум почти с отличием, будет служить в спецроте ПВО,рассказала порталу Е1 одна из матерей. В 2020 году осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, при этом из ЦВО в армию уйдут около 54 тысяч человек. Все военные сдали тесты на COVID-19, сейчас запрещен вход на территорию сборного пункта без отрицательных результатов. По словам временно исполняющего обязанности военного комиссара Свердловской области Сергея Чиркова, призывная кампания прошла в штатном режиме. Все эпидемиологические моменты были проработаны. Все призывники обеспечены масками, мы выдали также дезинфицирующие и обеззараживающие средства,сказал Чирков. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал о том, что режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, будут продлевать и дальше. Это связано с тем, что эта категория свердловчан стала чаще болеть коронавирусом. Евгений Куйвашев рассказал о продлении режима самоизоляции для пенсионеров

