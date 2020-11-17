Свердловский военкомат запретил матерям обнимать сыновей на прощание из-за COVID-19

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал о том, что режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, будут продлевать и дальше. Это связано с тем, что эта категория свердловчан стала чаще болеть коронавирусом.