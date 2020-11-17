Свердловский военкомат запретил матерям обнимать сыновей на прощание из-за COVID-19

Свердловский военкомат запретил матерям обнимать сыновей на прощание из-за COVID-19

Сегодня, 18:14ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области из-за угрозы распространения коронавируса, матерям не разрешили близко подходить к призывникам и обнимать их.

Сегодня в Егоршино проводили в армию 200 молодых людей, при этом соблюдалась дистанция и масочный режим.

Жалко, что нельзя обнять, очень хочется. Жалко, сын ведь! Закончил техникум почти с отличием, будет служить в спецроте ПВО,рассказала порталу Е1 одна из матерей.

В 2020 году осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, при этом из ЦВО в армию уйдут около 54 тысяч человек.

Все военные сдали тесты на COVID-19, сейчас запрещен вход на территорию сборного пункта без отрицательных результатов.

По словам временно исполняющего обязанности военного комиссара Свердловской области Сергея Чиркова, призывная кампания прошла в штатном режиме. Все эпидемиологические моменты были проработаны.

Все призывники обеспечены масками, мы выдали также дезинфицирующие и обеззараживающие средства,сказал Чирков.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал о том, что режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, будут продлевать и дальше. Это связано с тем, что эта категория свердловчан стала чаще болеть коронавирусом.

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