«Уединились в беседке»: свердловчанина будут судить за изнасилование молодой девушки

«Уединились в беседке»: свердловчанина будут судить за изнасилование молодой девушки

Сегодня, 16:17ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Сысерти перед судом предстанет молодой человек, которого обвиняют в изнасиловании 20-летней девушки, с которой он познакомился в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области, в отношении 23-летнего уроженца одной из бывших союзных республик было завершено расследование уголовного дела.

Ему вменяют совершение преступлений по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По информации следствия, в начале 2020 года обвиняемый познакомился в социальной сети с 20-летней девушкой из Сысерти. Они общались посредством социальны сетей и мессенджеров. Через несколько месяцев молодые люди решили встретиться.

Первое свидание состоялось в марте 2020 года. Оно прошло без происшествий. 20 июня 2020 года прошла вторая встреча. Для прогулки пара выбрала местную набережную, где находилась деревянная беседка. В ней молодые люди уединились, чтобы пообщаться.

Однако находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый вскоре совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки. В результате она обратилась с заявлением в полицию.

Молодой человек был заключен под стражу.

На данный момент необходимые доказательства собраны, в связи с чем уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Екатеринбурге в суд передано дело об убийстве женщины и изнасиловании двух несовершеннолетних девочек. Преступление было совершено 24 года назад.

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