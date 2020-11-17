Уралец в суде добился возмещения почти 150 тысяч рублей за сорванный отпуск

При заключении договора в качестве документа, удостоверяющего личность дочери, было указано свидетельство о рождении, так как ее день рождения был во время поездки. Истца заверили, что свидетельство можно предъявлять в течение 30 дней после достижения 14-летнего возраста. Однако из-за отсутствия паспорта у дочери, семья не смогла пересечь границу России с Абхазией, им пришлось возвращаться домой.