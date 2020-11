Уралец в суде добился возмещения почти 150 тысяч рублей за сорванный отпуск

Житель Екатеринбурга через суд добился компенсации от турагенства за несостоявшийся отпуск, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

В июне 2019 года семья из Качканра решила отдохнуть в пансионате в Абхазии. Глава семейства заключил договор с турагентством о приобретении тура для супруги и двух несовершеннолетних детей. За это он заплатил 96,4 тысяч рублей. При заключении договора в качестве документа, удостоверяющего личность дочери, было указано свидетельство о рождении, так как ее день рождения был во время поездки. Истца заверили, что свидетельство можно предъявлять в течение 30 дней после достижения 14-летнего возраста. Однако из-за отсутствия паспорта у дочери, семья не смогла пересечь границу России с Абхазией, им пришлось возвращаться домой. Мужчина посчитал, что в турагентстве предоставили недостоверную информацию, и подал иск в Качканарский городской суд о защите прав потребителя. Он просил расторгнуть договор, а также взыскать деньги, уплаченные за тур, билеты на обратную дорогу, моральный вред, расходы по оплате юриста и штраф. Качканарский городской суд не удовлетворили исковые требования. Мужчина не согласился с этим решением и обжаловал его в Свердловском областном суде. Суд второй инстанции не согласился с первым решением и удовлетворил иск потерпевшего на сумму 149 859 рублей. Напомним, в Екатеринбурге из-за пандемии COVID-19 закрылось почти 10% туристических агентств. С начала года их количество сократилось на 7,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса закрылась почти десятая часть турагентств

