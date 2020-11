Уральскую пациентку с раком и диабетом выписали из больницы почти в полночь

59-летнюю пациентку с онкологией и сахарным диабетом выписали из центральной районной больницы Верхотурья поздно вечером.

По словам ее дочери, 14 ноября ей позвонили около 21.30 и сказали забрать мать. Девушка считает, что такая выписка связана с отсутствием коек в медучреждении. Она говорит, что мать позвонила в слезах. По словам мамы, медсестра принесла выписку и в грубой форме, на повышенных тонах сказала, что нужно освободить место,говорит девушка. Мать была госпитализирована за 140 километров от места жительства в Краснотурьинске, поэтому ее смогли забрать около 23.30. У пациентки были симптомы COVID-19, осложненные онкологией и сахарным диабетом. Дочь говорит, что при выписке, дальнейшего лечения и рекомендаций врачи не дали. Как сообщили Znak.com в пресс-службе минздрава Свердловской области, о выписке пациентке сказали около 13 часов, она не отказалась. В этот день в инфекционном отделении были свободные места, поэтому она могла остаться в больнице до 15 ноября. Напомним, сын из Артемовска рассказал об отсутствии медицинской помощи со стороны врачей для родителей, заболевших коронавирусом. «Их бросили»: на Урале сын супругов с COVID-19 рассказал об отсутствии медпомощи

