Уральскую пациентку с раком и диабетом выписали из больницы почти в полночь

Мать была госпитализирована за 140 километров от места жительства в Краснотурьинске, поэтому ее смогли забрать около 23.30. У пациентки были симптомы COVID-19, осложненные онкологией и сахарным диабетом. Дочь говорит, что при выписке, дальнейшего лечения и рекомендаций врачи не дали.