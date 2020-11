В автобусах Екатеринбурга появятся «антиковидные» перегородки

В ближайшем времени владельцев транспортных парков обяжут устанавливать «антиковидные» экраны в автобусах.

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, что нововведение коснется машин средней и малой вместимости, так как в больших автобусах и трамваях, водители работают в закрытых кабинах. А вот в автобусах средней вместимости ни перегородок, ни даже шторок нет. Поэтому установку экранов решили провести именно в них,рассказал порталу Е1 Бубнов. По его словам, власти уже ведут переговоры с перевозчиками. При этом детали обсуждают заранее, чтобы не повторить ситуации с перегородками в такси. Для перевозчиков установка таких перегородок — дополнительные затраты. Но в мэрии их убеждают, что экраны не являются чрезмерными требованиями, они нужны для безопасности и сохранения здоровья горожан и водителей. Согласования по этому вопросу будут завершены к концу ноября. Напомним, в конце октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о том, что в такси, а также заведениях общественного питания нужно установить защитные экраны. На следующий день водители устроили акцию протеста, тогда чиновники дали им отсрочку сроков установки. Екатеринбургские таксисты оккупировали парковку из-за указа Куйвашева

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter