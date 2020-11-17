В автобусах Екатеринбурга появятся «антиковидные» перегородки

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, что нововведение коснется машин средней и малой вместимости, так как в больших автобусах и трамваях, водители работают в закрытых кабинах.
А вот в автобусах средней вместимости ни перегородок, ни даже шторок нет. Поэтому установку экранов решили провести именно в них,рассказал порталу Е1 Бубнов.
По его словам, власти уже ведут переговоры с перевозчиками. При этом детали обсуждают заранее, чтобы не повторить ситуации с перегородками в такси.
Для перевозчиков установка таких перегородок — дополнительные затраты. Но в мэрии их убеждают, что экраны не являются чрезмерными требованиями, они нужны для безопасности и сохранения здоровья горожан и водителей. Согласования по этому вопросу будут завершены к концу ноября.
Напомним, в конце октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о том, что в такси, а также заведениях общественного питания нужно установить защитные экраны. На следующий день водители устроили акцию протеста, тогда чиновники дали им отсрочку сроков установки.