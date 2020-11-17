В автобусах Екатеринбурга появятся «антиковидные» перегородки

Для перевозчиков установка таких перегородок — дополнительные затраты. Но в мэрии их убеждают, что экраны не являются чрезмерными требованиями, они нужны для безопасности и сохранения здоровья горожан и водителей. Согласования по этому вопросу будут завершены к концу ноября.