В Екатеринбурге будут судить автохамку за сломанный палец женщине-водителю

По данным ИА «Уральский меридиан», в мае прошлого года обвиняемая вступила в конфликт с женщиной-водителем. Находясь за рулем своего автомобиля она открыла дверь и нанесла множественные удары оппонентке, повредила ей одежду, разбила лобовое стекло и уехала. Через некоторое время она вернулась на место происшествия с несколькими мужчинами и снова избила потерпевшую, сломав ей палец.