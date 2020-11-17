В Екатеринбурге будут судить автохамку за сломанный палец женщине-водителю

В Екатеринбурге будут судить автохамку за сломанный палец женщине-водителю

Сегодня, 14:20ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге перед судом предстанет автохамка, которая обвиняется в жестоком избиении женщины-водителя.

По данным ИА «Уральский меридиан», в мае прошлого года обвиняемая вступила в конфликт с женщиной-водителем. Находясь за рулем своего автомобиля она открыла дверь и нанесла множественные удары оппонентке, повредила ей одежду, разбила лобовое стекло и уехала. Через некоторое время она вернулась на место происшествия с несколькими мужчинами и снова избила потерпевшую, сломав ей палец.

Проезжавшие мимо сотрудники ЧОП вызвали полицию и скорую помощь.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что потерпевшая получила телесные повреждения, которые были квалифицированы экспертом как вред здоровью средней тяжести. В том числе женщиной был получен перелом фаланги пальца.

В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, в конце октября жителю Краснотурьинска вынесли приговор за избиение пожилого родственника-инвалида. Следствие установило, что внук поднимал руку на деда во время распития спиртного. В начала 2020 года он в очередной раз избил пенсионера, в результате чего он скончался. Внуку назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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