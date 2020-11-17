В Нижнем Тагиле определили поставщика новых низкопольных автобусов

Автобусы с вместимостью не менее 38 человек будут поставлены на наиболее загруженные городские маршруты. В них будут низкопольные площадки для родителей с колясками и маломобильных граждан. Также в транспорте предусмотрено наличие площадки для размещения инвалидных колясок.