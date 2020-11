В Нижнем Тагиле определили поставщика новых низкопольных автобусов

В Нижний Тагил новые автобусы поставит ООО «СИМАЗ» из Ульяновска, сообщает пресс-служба администрации города.

Заявку, которая поступила от компании, признали соответствующей требованиям электронного аукциона. До конца 2020 года в Нижний Тагил поставят 17 новых автобусов, стоимость контракта составила 107,4 миллиона рублей. Автобусы с вместимостью не менее 38 человек будут поставлены на наиболее загруженные городские маршруты. В них будут низкопольные площадки для родителей с колясками и маломобильных граждан. Также в транспорте предусмотрено наличие площадки для размещения инвалидных колясок. Автобусы приобретаются в рамках программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Напомним, в Нижний Тагил должны поставить три низкопольных трамвая за 112 миллионов рублей. Контракт заключили с компанией АО «Уралтрансмаш». Екатеринбургская фирма поставит в Нижний Тагил низкопольные трамваи

