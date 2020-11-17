В Нижнем Тагиле определили поставщика новых низкопольных автобусов

В Нижнем Тагиле определили поставщика новых низкопольных автобусов

Сегодня, 16:43ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижний Тагил новые автобусы поставит ООО «СИМАЗ» из Ульяновска, сообщает пресс-служба администрации города.

Заявку, которая поступила от компании, признали соответствующей требованиям электронного аукциона.

До конца 2020 года в Нижний Тагил поставят 17 новых автобусов, стоимость контракта составила 107,4 миллиона рублей.

Автобусы с вместимостью не менее 38 человек будут поставлены на наиболее загруженные городские маршруты. В них будут низкопольные площадки для родителей с колясками и маломобильных граждан. Также в транспорте предусмотрено наличие площадки для размещения инвалидных колясок.

Автобусы приобретаются в рамках программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Напомним, в Нижний Тагил должны поставить три низкопольных трамвая за 112 миллионов рублей. Контракт заключили с компанией АО «Уралтрансмаш».

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