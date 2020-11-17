В Нижнем Тагиле в 2021 году расходы на дороги сократятся на 600 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле в 2021 году расходы на дороги сократятся на 600 миллионов рублей

Сегодня, 21:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в 2021 году на ремонт и строительство дорог планируют потратить 2,42 миллиарда рублей, это на 600 миллионов меньше, чем в прошлом году. Тогда было выделено 2,48 миллиарда рублей.

Согласно проекту бюджета, на содержание автомобильных дорог общего пользования и их ремонт потратят 365,1 миллиона рублей, в прошлом году на это выделили 379,2 миллиона рублей.

На строительство мостов и путепроводов в Нижнем Тагиле и расходов, связанных с этим, заложено 21,3 миллиона рублей, в 2020 году на это затратили 46 миллионов рублей.

На строительство моста через Нижнетагильский пруд и инфраструкту областной бюджет выделит 1,2 миллиарда рублей, Нижний Тагил — 63,1 миллиона рублей. В прошлом году область выделила 900,6 миллиона рублей, а Нижний Тагил в рамках софинансирования — 47,4 миллиона рублей.

На реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потратят 606 миллионов рублей против прошлогодних 626,1 миллиона рублей.

Помимо ремонта дорог, на приобретение пассажирских трамвайных вагонов и специализированной техники для трамвайного парка Нижнего Тагила выделят 145,9 миллиона рублей, в 2020 на это потратили 258 миллионов рублей.

На осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории города в бюджете заложили сумму в 139 миллионов рублей, в прошлом году было выделено 118,8 миллиона рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле, согласно проекту бюджета на 2021 год, расходы на ЖКХ вырастут на 600 миллионов рублей.

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