В Нижнем Тагиле в 2021 году расходы на дороги сократятся на 600 миллионов рублей

В Нижнем Тагиле в 2021 году на ремонт и строительство дорог планируют потратить 2,42 миллиарда рублей, это на 600 миллионов меньше, чем в прошлом году. Тогда было выделено 2,48 миллиарда рублей.

Согласно проекту бюджета, на содержание автомобильных дорог общего пользования и их ремонт потратят 365,1 миллиона рублей, в прошлом году на это выделили 379,2 миллиона рублей. На строительство мостов и путепроводов в Нижнем Тагиле и расходов, связанных с этим, заложено 21,3 миллиона рублей, в 2020 году на это затратили 46 миллионов рублей. На строительство моста через Нижнетагильский пруд и инфраструкту областной бюджет выделит 1,2 миллиарда рублей, Нижний Тагил — 63,1 миллиона рублей. В прошлом году область выделила 900,6 миллиона рублей, а Нижний Тагил в рамках софинансирования — 47,4 миллиона рублей. На реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» потратят 606 миллионов рублей против прошлогодних 626,1 миллиона рублей. Помимо ремонта дорог, на приобретение пассажирских трамвайных вагонов и специализированной техники для трамвайного парка Нижнего Тагила выделят 145,9 миллиона рублей, в 2020 на это потратили 258 миллионов рублей. На осуществление регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории города в бюджете заложили сумму в 139 миллионов рублей, в прошлом году было выделено 118,8 миллиона рублей. Напомним, в Нижнем Тагиле, согласно проекту бюджета на 2021 год, расходы на ЖКХ вырастут на 600 миллионов рублей. Расходы на ЖКХ Нижнего Тагила в 2021 году вырастут на 600 миллионов рублей

