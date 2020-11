В новом году в Нижнем Тагиле заменят 114 лифтов

В 2021 году в Нижнем Тагиле планируют заменить 114 лифтов, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Также, вместе с новыми лифтами, будет смонтирована система автоматической пожарной сигнализации. В случае возгорания она сможет осуществить спуск кабинки лифта на первый этаж. Финансированием работ займется региональный оператор на условиях трехлетней рассрочки платежа. Всего 40 домой было включено в список по замене лифтового оборудования в Нижнем Тагиле. В общей сложности в Свердловской области планируется провести работы с более 900 единицами лифтового оборудования. Помимо Нижнего Тагила в программу по капитальному ремонту лифтового парка было включено 12 муниципалитетов: Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский, Новоуральск, Заречный, Серов, Краснотурьинск, Качканар, Верхняя Пышма, Нижняя Тура, Полевской и Асбест. На данный момент региональным оператором ведутся подготовительные работы к конкурсным процедурам по отбору подрядных организаций. Напомним, список домов, в которых в 2021 году запланирован ремонт лифтов, уже сформирован, и в полном объеме готова проектно-сметная документация. Более 900 лифтов по программе капремонта заменят в домах Свердловской области

