В новом году в Нижнем Тагиле заменят 114 лифтов

Также, вместе с новыми лифтами, будет смонтирована система автоматической пожарной сигнализации. В случае возгорания она сможет осуществить спуск кабинки лифта на первый этаж. Финансированием работ займется региональный оператор на условиях трехлетней рассрочки платежа. Всего 40 домой было включено в список по замене лифтового оборудования в Нижнем Тагиле.