В Свердловской области меняют порядок госпитализации беременных и рожениц с COVID-19

Женщины с подтверждённым COVID-19 и пневмониями средней и тяжёлой форм отправят в ГАУЗ СО «ОДКБ». Пациенток с легкой или бессимптомной формой коронавируса госпитализируют в ФГБУ НИИ «ОММ», остальных женщин с эпидемическим анамнезом по COVID-19 отправят в МАУ «Городская клиническая больница № 14».