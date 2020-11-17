В Свердловской области меняют порядок госпитализации беременных и рожениц с COVID-19

В Свердловской области меняют порядок госпитализации беременных и рожениц с COVID-19

Сегодня, 18:40ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов подписал приказ об изменении порядка госпитализации и маршрутизации беременных, рожениц и родильниц с подтверждённым COVID-19. Он размещен на портале правовой информации региона.

Теперь в ГКБ № 40 в Екатеринбурге будут направлять только пациенток с тяжёлым и крайне тяжёлым течением коронавируса.

При этом женщину должен осмотреть консилиум, который определит методы по стабилизации состояния, оценит состояние плода и укажет дополнительные методы обследования. Помещение пациентки в медучреждение будет осуществляется только по согласованию с перинатальным центром ОДКБ.

Женщины с подтверждённым COVID-19 и пневмониями средней и тяжёлой форм отправят в ГАУЗ СО «ОДКБ». Пациенток с легкой или бессимптомной формой коронавируса госпитализируют в ФГБУ НИИ «ОММ», остальных женщин с эпидемическим анамнезом по COVID-19 отправят в МАУ «Городская клиническая больница № 14».

Также в ГКБ № 14 организуют отделение для новорождённых с подозрением на коронавирус.

Напомним, в начале ноября в Свердловской области поменяли порядок госпитализации детей с COVID-19.

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