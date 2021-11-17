600 российских школьников стали победителями конкурса «Большая перемена»

13 ноября в «Артеке» подвели итоги всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9-11 классов. В этом году победителями стали 600 школьников, 300 из которых — одиннадцатиклассники. Они получат по 1 млн рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вуз.

Кроме того, в финале конкурса объявили топ-30 школ, призом для которых станут 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тысяч рублей. Всего в конкурсе приняли участие 2,5 млн российских школьников, а в финал вышли 1,5 тысячи человек, среди которых были 269 учеников из Свердловской области. На последнем этапе конкурса, который прошел в очной форме в «Артеке» ребята объединялись в команды и решали кейсовые задания по четырем направлениям — «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество». Также конкурсанты разрабатывали проекты, помогающие улучшить различные сферы общественной жизни. Во время торжественного суперфинала с видеобращением к участникам «Большой перемены» выступил президент РФ Владимир Путин: «Большая перемена» — гораздо больше, чем просто конкурс: это дружная команда, которая объединяет сотни тысяч молодых людей по всей стране, настоящее сообщество единомышленников, где ценят каждого, помогают поверить в себя, свои силы, найти собственный путь в жизни. Искренне поздравляю победителей конкурса. Вы ярко проявили себя, свои способности, лучшие личностные качества, блестяще справились со всеми заданиями. А первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что лучшие проекты конкурса получат федеральные гранты: На реализацию проектов участников будут выделяться дополнительные средства, помимо призов основного конкурса: авторы лучших проектов смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи и реализовать свою мечту. Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». В его структуру входят несколько федеральных проектов, в том числе «Строительство школ», который позволяет проводить в образовательных учреждениях капитальный ремонт и вводить передовые методики обучения. Например, в Нижнем Тагиле в 2021 году капитальный ремонт начался в школе № 23. Износ здания 1939 года составлял 70%. Полностью ремонт завершится в 2024 году, а для учеников школа откроется уже 1 сентября 2022 года. Вместимость здания увеличится с 285 мест до 400. Помимо обновленного здания школа № 23 получит собственный мини-стадион с игровой площадкой, площадками для баскетбола и волейбола, спортивными снарядами и беговыми дорожками. Стоимость проекта составила 224 млн рублей. Также в декабре завершаться работы по ремонту школы № 12 в Усть-Утке. До начала реконструкции в здании 1965 года постройки отсутствовало водоснабжение, было печное отопление и туалет с выгребной ямой. В ходе работ строители восстановили фундамент, провели ревизию деревянного сруба, заменили и утеплили полы, покрыли кровлю металлочерепицей, установили автономную канализационную систему и электрокотел, а также резервные источники отопления. В обновленная школа откроется в начале 2022 года. Еще один федеральный проект «Современная школа», входящий в нацпроект «Образование», позволяет создавать на базе сельских школ центры инновационного и гуманитарного образования «Точка роста». Такой центр с уникальной образовательной средой для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного и технического профилей появился в поселке Висимо-Уткинск на базе школы № 8. В ней обустроены современные лаборатории по физике, химии, биологии. В технологической лаборатории появился 3D-принтер, интерактивные, сенсорные панели, квадрокоптер и многое другое. Глава города Владислав Пинаев отметил, что участие в федеральном проекте необходимо продолжать: Школы сельские, небольшие. Ребят обучается немного. Убежден, что в кружках будут заниматься не только ученики этой школы, но и других, из соседних поселков. Это открытая площадка. Возможность получить какие-то новые знания. Это уже второй проект, реализованный в сельских территориях Нижнего Тагила. Первый центр создан в поселке Уралец. В планах на следующий год — открытие «Точки роста» в Серебрянке.

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