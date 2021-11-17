Абрамченко: РЭО проконтролирует процесс закупки контейнеров для РСО

Регионы запустили процесс закупки контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО). В октябре 2021 года Кабмин уже выделил на данные цели 1 млрд рублей. Как пояснил глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев, средства на закупку 65,5 тысячи контейнеров были получены 46 регионами.

«Российскому экологическому оператору было поручено взять под контроль целевое расходование средств. Большая часть регионов, куда были направлены средства по субсидии, уже приступили к закупке контейнеров. Шесть регионов — Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкирия, Кабардино-Балкария и Красноярский край — к настоящему времени сделали закупки и приступили к поставкам. В течение месяца контейнеры для РСО будут завезены в еще 16 регионов. При этом в восьми регионах присутствуют риски проведения всех процедур несвоевременно. РЭО со своей стороны представил для регионов РФ рекомендации, чтобы сроки не сорвались. Ожидаем, что регионами будет активизирована работа по данному направлению, и все закупки в этих субъектах завершатся в срок», — отметил Буцаев. Как пишет ТАСС, к данному моменту не определены даты поставок контейнеров и дата заключения контрактов с поставщиками в Ленобласти и на Чукотке. Эти субъекты относятся к регионам, рискующим не освоить средства федерального бюджета. Помимо них, по причине несвоевременной организации конкурсов и длительного периода заключения соглашений такие риски есть у Иркутской области, Курской области, Псковской области, Приморского края, Саратовской области, Ульяновской области. В этих восьми регионах запланировали купить 7000 контейнеров для раздельного сбора. Отметим, что до 2024 года нужно приобрести еще около 800 тысяч баков для РСО. «Чтобы достичь цели к 2030 году в виде сортировки 100% отходов, необходимо внедрить раздельный сбор твердых коммунальных отходов во всех регионах страны. Важно, что средства идут именно на контейнеры, так как проблема, которая связана с нехваткой баков для РСО, известна давно. Российскому экологическому оператору было поручено взять под контроль обновление данных и как можно быстрее реагировать в ситуациях нестыковок», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

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