Абрамченко: РЭО проконтролирует процесс закупки контейнеров для РСО

«Российскому экологическому оператору было поручено взять под контроль целевое расходование средств. Большая часть регионов, куда были направлены средства по субсидии, уже приступили к закупке контейнеров. Шесть регионов — Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкирия, Кабардино-Балкария и Красноярский край — к настоящему времени сделали закупки и приступили к поставкам. В течение месяца контейнеры для РСО будут завезены в еще 16 регионов. При этом в восьми регионах присутствуют риски проведения всех процедур несвоевременно. РЭО со своей стороны представил для регионов РФ рекомендации, чтобы сроки не сорвались. Ожидаем, что регионами будет активизирована работа по данному направлению, и все закупки в этих субъектах завершатся в срок», — отметил Буцаев.
Как пишет ТАСС, к данному моменту не определены даты поставок контейнеров и дата заключения контрактов с поставщиками в Ленобласти и на Чукотке. Эти субъекты относятся к регионам, рискующим не освоить средства федерального бюджета. Помимо них, по причине несвоевременной организации конкурсов и длительного периода заключения соглашений такие риски есть у Иркутской области, Курской области, Псковской области, Приморского края, Саратовской области, Ульяновской области. В этих восьми регионах запланировали купить 7000 контейнеров для раздельного сбора. Отметим, что до 2024 года нужно приобрести еще около 800 тысяч баков для РСО.
«Чтобы достичь цели к 2030 году в виде сортировки 100% отходов, необходимо внедрить раздельный сбор твердых коммунальных отходов во всех регионах страны. Важно, что средства идут именно на контейнеры, так как проблема, которая связана с нехваткой баков для РСО, известна давно. Российскому экологическому оператору было поручено взять под контроль обновление данных и как можно быстрее реагировать в ситуациях нестыковок», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.