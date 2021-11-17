ЕР и Минпросвещения создадут координационный штаб в рамках программы капремонта школ

Как сообщает nashgorod.ru, региональные отделения ЕР совместно с министерством создадут рабочие группы по контролю за всеми этапами программы. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак отметил, что всего должно быть отремонтировано более семи тысяч школ. По его словам, не все учреждения успеют сделать это за один год, поэтому рабочие группы помогут сориентировать регионы по реализации программы.
Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что президент поручил привлечь родителей и школьников к проектированию новых школьных пространств. Он также заявил, что в следующие два года нужно построить 1,3 тысячи новых школ и решить вопрос с третьей сменой. По словам министра, в бюджете на это предусмотрено 70 миллиардов рублей ежегодно, а с учетом регионального финансирования — 100 миллиардов.
Координатор партпроекта ЕР «Новая школа», первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова предложила перевести детей на время капремонта в другие учебные заведения либо на дистанционное обучение. Также партия занимается вопросами безопасности и здоровья детей в школах.
Как сообщает сайт партии ER.ru, создать программу капремонта и строительства школ на ближайшие пять лет президент поручил на съезде ЕР этим летом. Соответствующие задачи были отражены в народной программе партии. В июле ЕР передала в Минпросвещения реестр из 7,2 тысячи школ, которые необходимо отремонтировать.