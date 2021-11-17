Игры, мебель, инвентарь: что ждет тагильских спортсменов до конца 2021 года

До конца текущего года спортсменов в Нижнем Тагиле ожидают обновления в залах для проведения комфортных занятий и новые тематические мероприятия, направленные на развитие молодежи.

В общей сложности на соответствующие цели за девять месяцев уже потрачено 528,9 миллиона рублей. Об этом на заседании постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму заявила начальник управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева. Фото: TagilCity.ru По ее словам, на данный момент планируется проведение проекта для молодежи «Твоя инициатива», организованного на средства бюджета области. В четвертом квартале состоялся конкурс, в связи с чем выделенные деньги будут потрачены на организацию мероприятия до конца 2021 года. На ноябрь и декабрь уже организовано проведение военно-спортивных игр и лотерей за счет средств областного и местного бюджета. В них также сможет принять участие молодежь Нижнего Тагила. Аналогичная ситуация с мероприятиями, направленными на профилактику девиантного поведения юных граждан. В конце года горожане смогут узнать о вреде курения и алкоголя, а также получить развернутую информацию о СПИДе и других опасных заболеваниях. Начиная с октября и вплоть до конца декабря в городе проходят спортивные мероприятия. Туда попадает большинство мероприятий с большим финансированием (межрегиональные и городские турниры). Всероссийские и международные соревнования также проходят в соответствии с установленным графиком. По словам Ирины Еремеевой, 16 ноября был заключен контракт и состоялся аукцион на приобретение спортивного покрытия на сумму 1,7 миллиона рублей в стадион «Спутник». Часть спортивного покрытия уже получена, остальная прибудет в декабре. В текущем месяце планируется приобрести мебель в спортивную школу № 4. Также мебель и спортинвентарь будут куплены в новое помещение «Юности» на Октябрьской революции. На данный момент же продолжаются ремонтные работы СШОР «Уралец» на Октябрьской революции, 37а. Выделены средства на обновление водоотведения. Напомним, свыше 20 тысяч жителей Нижнего Тагила с начала текущего года в период пандемии коронавируса приняли участие в мероприятиях, направленных на воспитание патриотизма. Акции проходили как в онлайн, так и в офлайн-формате. Для реализации программы «Патриотическое воспитание молодежи» сформировано межведомственное взаимодействие с общественными патриотическими организациями, ветеранскими организациями, правоохранительными органами и частями Росгвардии. Свыше 20 тысяч тагильчан поучаствовали в мероприятиях на воспитание патриотизма 3 Фото Акции для тагильской молодежи проходили как в онлайн, так и в офлайн-формате.

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