Кража вакцины от COVID-19 и динозавры в парке. Итоги дня в Свердловской области

Кража вакцины и купленный медотвод. Неадекват в трусах и труп у торгового центра. Наказанная прокуратурой артель и семья трицератопсов в парке. О том, как прошло 17 ноября — в итогах TagilCity.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter