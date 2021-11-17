Нарушения во время фестиваля Ural Music Night выявил свердловский Роспотребнадзор

Нарушения во время фестиваля Ural Music Night выявил свердловский Роспотребнадзор
Нарушения во время фестиваля Ural Music Night выявил свердловский Роспотребнадзор
Сегодня, 21:45ОбществоФото: 1MI
Организаторам «Ночи музыки-2021» грозит штраф за нарушений антиковидных мер. Об этом на своей личной странице в Facebook заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По его словам, 22 октября сотрудники Роспотребнадзора во время прохождения концертов провели проверку и установили, что большое число посетителей были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Об этом сказано в документе главы свердловского Роспотребнадзора Дмитрия Козловских.

Альшевских подчеркнул, что организаторы не смогли проследить за безопасностью.

Напомним, попасть на концертные мероприятия «Ночь музыки» в Екатеринбурге могли только по QR-коду или спецбраслету. Со слов организаторов фестиваля был рассчитан на заполняемость площадок в районе 75%.

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