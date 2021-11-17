Нарушения во время фестиваля Ural Music Night выявил свердловский Роспотребнадзор

Организаторам «Ночи музыки-2021» грозит штраф за нарушений антиковидных мер. Об этом на своей личной странице в Facebook заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

По его словам, 22 октября сотрудники Роспотребнадзора во время прохождения концертов провели проверку и установили, что большое число посетителей были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Об этом сказано в документе главы свердловского Роспотребнадзора Дмитрия Козловских. Альшевских подчеркнул, что организаторы не смогли проследить за безопасностью. Напомним, попасть на концертные мероприятия «Ночь музыки» в Екатеринбурге могли только по QR-коду или спецбраслету. Со слов организаторов фестиваля был рассчитан на заполняемость площадок в районе 75%. Рост заболеваемости COVID-19 после «Ночи музыки» спрогнозировал уральский эпидемиолог

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