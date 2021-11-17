Поддельный медотвод купила сотрудница школы в свердловском поселке

Поддельный медотвод купила сотрудница школы в свердловском поселке
Поддельный медотвод купила сотрудница школы в свердловском поселке
Сегодня, 19:25ОбществоФото: 1MI
У женщины, работающей в школе села Баженовское Байкаловского района, обнаружился поддельный медицинский отвод от вакцинирования.

Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Факт происшествия подтвердила директор школы Марина Белоногова. Однако женщина попросила не раскрывать имя сотрудницы, поскольку село небольшое. На данный момент ведется проверка, справка была изъята.

Теперь полицейские будут выяснять, кто торгует поддельными документами. Им грозит до двух лет заключения по статье 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Женщина может быть также привлечена к ответственности. Наиболее суровое наказание — до одного года лишения свободы.

Напомним, мама одной из учениц на анонимной основе рассказала TagilCity.ru об увольнении учительницы математики в школе № 35 из-за невозможности вакцинироваться. По ее словам, директор школы — Константин Костенко — поставил условие педагогу: либо вакцинирование, либо увольнение. При этом у Натальи был медотвод.

Сам директор опроверг данное заявление и рассказал, что учительница уволилась из-за пенсионного возраста. Ей 61 год. Также у нее были проблемы со здоровьем.

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