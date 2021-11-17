Прием заявок в бесплатную лабораторию «Ленфильм-дебют» продлен до декабря

Прием заявок в бесплатную лабораторию «Ленфильм-дебют» продлен до декабря
Прием заявок в бесплатную лабораторию «Ленфильм-дебют» продлен до декабря
Сегодня, 22:48Общество
Киностудия «Ленфильм» продлила срок приема заявок в сценарно-режиссерскую лабораторию «Ленфильм-дебют» до 1 декабря 2021 года. Участвовать в конкурсе могут кинематографисты-новички со всех концов страны, а самые лучшие станут слушателями творческой лаборатории.

Перечень поступивших на рассмотрение проектов будет объявлен 16 декабря. А 1 февраля станут известны десять победителей отбора, которые смогут отшлифовать свои дебютные проекты до профессионального уровня под руководством корифеев отечественной киноиндустрии, таких как Анна Гудкова, Борис Хлебников, Андрей Прошкин, Андрей Апостолов и др. Об этом сообщает karelinform.ru.

Образовательная программа начнется весной 2022 года. Проходить она будет в городе на Неве, на базе «Ленфильма». Слушателей ждут как очные, так и дистанционные занятия. А осенью 2022 года выпускники проведут презентацию своих проектов перед представителями Минкультуры, фондов поддержки кино и продюсерами.

Основателем и руководителем лаборатории выступает продюсер кинокомпании СТВ, создатель кинокомпании Forest Film Наталья Дрозд. Сценарно-режиссерская лаборатория создана совместно с продюсерским центром Potential и при поддержке Министерства культуры РФ. Цель проекта — повышение уровня дебютных работ и помощь во вливании начинающих специалистов в современную индустрию кино.

Подать заявку можно на сайте лаборатории. Сделать это может сам режиссер-дебютант — главное, чтобы у него была хотя бы одна завершенная работа в следующих жанрах: короткий метр, веб-сериал, сериал или документальный фильм. Финалистам конкурса оплатят проезд и проживание на время занятий в лаборатории.

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