Руководство РЖД выполняет обещание провести реновацию вокзалов

Авторы материала пишут, что РЖД на самом удалось преобразить вокзалы, сделать их более безопасными, чистыми и комфортными. Так, на входе многих российских вокзалов сегодня дежурит охрана, установлены рамки металлодетекторов, системы радиационного контроля, интроскопы и металлоискатели. А на фоне распространения коронавируса обеспечены меры эпидбезопасности. В частности, в Ростове-на-Дону есть специальная комната для замера температуры. На вокзалах Волгограда и Омска работает система бесконтактного инфракрасного измерения температуры, а во Владивостоке стоит робот, который автоматически проверяет температуру посетителей. Во всех зданиях соблюдается чистота.