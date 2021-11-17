Руководство РЖД выполняет обещание провести реновацию вокзалов

В этом году журналисты решили оценить изменения на станциях в Москве, Казани, Иванове, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Челябинске, Омске, Красноярске и Хабаровске. Они выяснили, что железнодорожная инфраструктура там изменилась до неузнаваемости.
«Мы стараемся, чтобы железная дорога стала для пассажиров принципиально иной средой, гостеприимным домом и удобным офисом», — говорил Олег Белозеров еще шесть лет назад. И, судя по тому, что увидели журналисты, свое обещание он сдерживает, передает newizv.ru.
Авторы материала пишут, что РЖД на самом удалось преобразить вокзалы, сделать их более безопасными, чистыми и комфортными. Так, на входе многих российских вокзалов сегодня дежурит охрана, установлены рамки металлодетекторов, системы радиационного контроля, интроскопы и металлоискатели. А на фоне распространения коронавируса обеспечены меры эпидбезопасности. В частности, в Ростове-на-Дону есть специальная комната для замера температуры. На вокзалах Волгограда и Омска работает система бесконтактного инфракрасного измерения температуры, а во Владивостоке стоит робот, который автоматически проверяет температуру посетителей. Во всех зданиях соблюдается чистота.
Говоря о современных технологиях, одной из важнейших инноваций в российских вокзалах стала система «Умный вокзал». Она контролирует как отопление, вентиляцию, освещение и кондиционирование воздуха, так и камеры видеонаблюдения. В РЖД эта технология уже является отраслевым стандартом.
Важной частью «Умного вокзала» является система информирования и электронного обслуживания пассажиров, которая позволяет разграничить людские потоки и ускорить процесс обслуживания на кассах. В Челябинске, например, есть собственная «Алиса» — полностью автоматизированная информационная система. К слову, кофе там подает робот-бармен. В Волгограде интерактивная девушка-голограмма, похожая на живого человека, рассказывает пассажирам об особенностях бизнес-зала.
Несмотря на внедрение современного оборудования, РЖД сохраняют исторический облик зданий, архитектуру, старинные витражи, роспись, декор.
Заметно преобразились залы ожидания: стильные современные интерьеры, удобные сиденья, зимние сады, аквариумы. На многих вокзалах можно воспользоваться душем или отдохнуть в гостинице, расположенной прямо в здании. Детские игровые зоны, выставки и даже собственные музеи — все делается для того, чтобы пассажиры могли получать только приятные впечатления, коротая время в ожидании поезда.
РЖД планирует вернуть вокзальным комплексам важную роль в городской архитектуре. Шестилетний опыт реновации позволил РЖД разработать единые стандарты для всех железнодорожных вокзалов России. Московские вокзалы «Казанский» и «Курский» вошли в десятку лучших в Европе, а вокзал в Иванове стал самым красивым в России. При этом в планах РЖД предусмотрена реновация и небольших станций.