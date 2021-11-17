В «Промомеде» рассказали о соответствии принципам ESG

Петр Белый, основатель и председатель совета директоров ГК «Промомед» рассказал, почему важно производить лекарственные препараты с учетом Целей устойчивого развития ООН и формулы ответственного инвестирования (ESG), которая включает в себя заботу об окружающей среде, социальное развитие и корпоративное управление.

По словам Белого, ESG в его представлении выглядит как система долгосрочного управления рисками, выходящая за рамки обычного бизнес-плана, сообщает bel.ru. А компания «Промомед» занимает лидирующее место в России по стандартам внедрения принципов ESG. Главной площадкой ГК по изготовлению лекарств является завод «Биохимик» в Саранске. Он занимает шестое место в списке ведущих производителей лекарственных препаратов по версии Forbes в России. Когда компания только приобрела завод, местные жители регулярно выказывали руководству опасения, что предприятие будет причинять ущерб экологии. Дело в том, что до этого предприятие, работавшее на старом оборудовании, не раз становилось источником неприятного запаха в округе. Но специалисты «Промомеда» модернизировали заводские технологии, и в настоящее время «Биохимик» наладил производство современных медицинских препаратов в рамках замкнутого производства полного цикла, которое не вредит окружающей среде, так как не контактирует с ней. Генеральный директор ООО «Промомед ДМ» Максим Смагин рассказал, что производство изначально проектируется по высшим мировым стандартам безопасности и экологичности. На сегодняшний день «Промомед» занимается созданием комплекса системной защиты от бактериальных и вирусных инфекций, в том числе разработкой антиковидных препаратов. Одной из последних инноваций компании стала внутривенная форма препарата «Арепливир» для лечения больных средней тяжести и госпитализированных тяжелых пациентов. Петр Белый заявил, что «Промомед» и в дальнейшем планирует придерживаться принципов устойчивого развития, внедренных в корпоративную культуру и этику предприятия. По его словам, факторы ESG включены в процесс принятия управленческих решений, что делает бизнес более прозрачным и понятным для инвесторов. А в будущем компания планирует заняться синтезом собственных веществ и разработкой инновационных лекарств, что в свою очередь снизит зависимость от зарубежных поставщиков и повлияет на снижение стоимости медицинских препаратов. В компании пояснили, что это также является важным элементом следования принципам ESG, пишет ТАСС.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter