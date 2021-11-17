В СПГУ предлагают запустить международное неполитическое движение «Голос студентов»

В среду, 17 ноября, от Совета обучающихся Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ) поступила инициатива о запуске международного неполитического движения «Голос студентов». Реализация нового проекта будет направлена на мирное урегулирование межгосударственных споров и формирование глобальной среды доверия.

Как сообщает forpost-sz.ru, такая дата для объявления о новой инициативе была выбрана неслучайно. В 1939 году в этот день фашисты задержали около 1200 молодых людей, которые вышли на демонстрацию, протестуя против нацизма. Большая часть протестующих чешских активистов была казнена, а остальных отправили в концентрационный лагерь. Через два года эта дата была объявлена Днем международной солидарности студентов. Аспирант петербургского вуза Ильдар Фазылов отметил, что необходимость почтить значимость этой даты возникла именно в наше время. В скором времени мир может оказаться на пороге холодной войны, также не исключено, что противостояние держав может закончиться и реальным военным конфликтом. И это, учитывая серьезный атомный потенциал, накопленный за все время, может стать причиной непредсказуемых последствий. Он подчеркнул, что инициатива не затрагивает каких-либо конкретных политических деятелей, а призывает молодое поколение протестовать против войны в целом. Презентация проекта состоялась в конгресс-холле МФК «Горный». Участниками события стали свыше 2 тысяч студентов и аспирантов СПГУ. В их числе были и иностранные граждане, в сердцах которых эта идея также нашла отклик. Так, студент из Ливана Саламе Али рассказал, что сейчас его государство можно сравнить с футбольным полем, на котором сражаются «сильные мира сего», но не сами ливанцы. Такое положение дел возникло из-за того, что в правительстве Ливана заседают партии, которые представляют интересы других стран, а не своего народа. Такой же точки зрения придерживаются и другие студенты-иностранцы, побывавшие на мероприятии. При подведении итогов встречи многие гости отозвались об идее создания международного неполитического движения как о «хорошей и доброй». Молодежь считает, что в нашем мире пока не хватает инициатив подобного рода, поэтому они вызывают исключительно хорошие эмоции. Студенты других отечественных университетов, включенных в консорциум «Недра», заявили о своей готовности поддержать новое движение. Письма с текстом итоговой резолюции, которую уже перевели на пять иностранных языков, направили в молодежные объединения зарубежных вузов, выступающих партнерами СПГУ, в том числе и во Фрайбергскую горную академию, Мюнхенский технический университет, Горный университет Леобена, Китайский университет горного дела и технологий. По прогнозам, общее количество участников нового движения в будущем дорастет до 2,5 миллиона человек.

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