«Ветераны России» выразили недовольство по поводу решения суда в отношении МУЗ-ТВ

Председатель Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов отметил, что 1 млн штрафа, который был присужден МУЗ-ТВ за показ скандального перформанса с элементами ЛГБТ, не является существенным наказанием за подобное. Он также призвал власти примерно наказать телеканал.

Басманный суд Москвы вынес решение о присуждении телеканалу МУЗ-ТВ штрафа в размере 1 млн рублей в соответствии с частью 2 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Иск к телеканалу инициировали «Ветераны России». Об этом сообщает NEWS.ru. Резяпов рассказал, что до начала слушания дела представители общественного движения ходатайствовали перед судье о применении максимально возможной меры наказания по этой статье, предусматривающей заморозку работы канала на срок до трех месяцев. Но, судя по всему, данное ходатайство было отклонено. Он подчеркнул, что сейчас готовится обращение в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой привлечь к ответственности Филиппа Киркорова, Даву, Даню Милохина и Игоря Синяку по статье 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних). Также представители «Ветеранов России» собираются проверить, на каком основании Даня Милохин получил отсрочку от призыва в армию. Скандал разгорелся из-за показанного на МУЗ-ТВ перформанса с участием певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы, которые на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ вели себя как пара влюбленных. Пресса тут же окрестила появление их на публике «гей-свадьбой».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter