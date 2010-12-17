Бывшая бухгалтер ОВД на Вагонке подозревается в мошенничестве

Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району свердловской СКП Евгений Новиков, женщина дважды выписала деньги на имя одного и того же человека. Мошенничество всплыло во время ревизии. К тому времени тагильчанка работала уже в другом месте. Сейчас в отношении неёё возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следователи предполагают, что одним эпизодом бухгалтер не ограничилась. Сейчас экспертизу бухгалтерии ОВД проводит Росифинмониторинг.