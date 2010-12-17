Бывшая бухгалтер ОВД на Вагонке подозревается в мошенничестве
17 декабря 2010, 18:15ОбществоАнка
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4 года назад 38-милетняя сотрудница бухгалтерии отдела внутренних дел по Дзержинскому району присвоила 17 тысяч рублей.
Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» заместитель руководителя следственного отдела по Дзержинскому району свердловской СКП Евгений Новиков, женщина дважды выписала деньги на имя одного и того же человека. Мошенничество всплыло во время ревизии. К тому времени тагильчанка работала уже в другом месте. Сейчас в отношении неёё возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следователи предполагают, что одним эпизодом бухгалтер не ограничилась. Сейчас экспертизу бухгалтерии ОВД проводит Росифинмониторинг.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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