Из двух магазинов Нижнего Тагила изъяли пиротехнику

В центре города проверили 2 магазина, специализирующихся на оформлении праздников. Всю пиротехническую продукцию из продажи изъяли. Из магазина на Пархоменко вывезли 114 фейерверков на 17 тысяч рублей. В другой торговой точке – на Карла Маркса, - изъяли 92 единицы на 50 тысяч. Как рассказала зам.начальника отдела по борьбе с преступлениями и правонарушениями на потребительском рынке УВД Олеся Казаринова, в том и другом случае предприниматели торговали пиротехникой в магазинах, расположенных в жилых домах. А это категорически запрещено. Материалы проверки будут направлены в суд. Если вы знаете, где пиротехникой торгуют с нарушениями закона, милиционеры просят сообщить об этом по телефону 97-66-04.