Предложения парламентариев попросили внести в ближайшее время в Нижнем Тагиле

При этом механизм расходования средств пока не отработан. Председатель думской комиссии по бюджету и экономической политике Олег Бахтеев предложил парламентариям сформировать по каждому округу перечень острых проблем – где и что именно планируется сделать в 2011 году, в том числе на предусмотренные в бюджете депутатские средства.