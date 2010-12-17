Предложения парламентариев попросили внести в ближайшее время в Нижнем Тагиле
17 декабря 2010, 19:03ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Напомним, накануне депутаты нижнетагильской городской Думы приняли бюджет на 2011 год. В нём предусмотрено 27 миллионов – по одному на каждый депутатский округ, для решения возникающих проблем.
При этом механизм расходования средств пока не отработан. Председатель думской комиссии по бюджету и экономической политике Олег Бахтеев предложил парламентариям сформировать по каждому округу перечень острых проблем – где и что именно планируется сделать в 2011 году, в том числе на предусмотренные в бюджете депутатские средства.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей