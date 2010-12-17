Пропала 17-летняя тагильчанка

Отделом милиции № 16 УВД по городу Нижний Тагил разыскиваетсянесовершеннолетняя Екатерина Александровна Бакунова, 29.03.1993 г.р.Приметы пропавшей девушки - рост 170 см, плотного телосложения, лицоовальное, волосы волнистые темные, брови густые, губы толстые, глазатемные. Девушка была одета в болоньевую черную куртку, черные штаны,ботинки.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией оместонахождении Екатерины Бакуновой, сообщить в Отдел милиции № 16 поадресу: г. Н. Тагил, ул.Островского, 1 или по телефонам: (3435) 97-60-32,97-67-69 или 02.