Сразу 3 серьезных аварии произошли в Нижнем Тагиле на дорогах за сутки

Сегодня в час ночи Деу-Нексия на перекрестке Мира-Циолковского врезалась в крыльцо магазина «Магнит». 42-летнего водителя отправили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. 32-хлетний пассажир иномарки с открытой черепно-мозговой травмой в коме госпитализирован. Второй пассажир, 25-тилетний мужчина получил сотрясением мозга и был отпущен домой.

Вчера в 13 часов на 1-м километре трассы Нижний Тагил – Екатеринбург автобус Паз столкнулся с Нивой. Пострадали водитель и два юных пассажира Нивы. 40-летний автомобилист отделался ушибом. А 3-хлетний мальчик и 13-тилетняя девочка госпитализированы. И вчера же «лихая» Toyota протаранила маршрутку. Авария произошла на улице Индустриальная. 53-летний автомобилист на Toyota выехал на встречку, где протаранил маршрутку. Водитель иномарки и его 39-летний попутчик с переломами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением госпитализированы. В маршрутке пострадала 54-летняя пассажирка. Она получила ушиб правой голени...