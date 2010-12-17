Участковый уполномоченный на служебной машине в Нижнем Тагиле сбил пенсионерку

Там под колеса автомашины ВАЗ 21053угодила 75 летняя женщина. Участковый уполномоченный на служебной машине сбил пенсионерку. За рулём служебной автомашины находился сотрудник милиции в форменной одежде – старший участковый уполномоченный отдела милиции Дзержинского районаЮрий Кашин, отметили в пресс-службе УВД Нижнего Тагила. Милиционер работает в органах внутренних дел с октября 2006 года. По словам начальника милиции общественной безопасности Натальи Саввиной, медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови водителя. А женщина переходила дорогу в неустановленном месте. Тем ни менее в отношении участкового уполномоченного назначена служебная проверка.