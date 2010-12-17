УрФУ претендует на лидерство в системе высшего профессионального образования

В рамках специализированной выставки «Образование. Абитуриент» будущиестуденты и их родители смогли из первых рук получить информацию обактуальных образовательных программах, современных возможностях иближайших перспективах вуза.

Университет активно осваивает новые, в том числе и нетрадиционные формыобучения. Так, 386 человек обучаются в университете дистанционно.Студенты самостоятельно выбирают дни, время и объемы изучаемыхматериалов. Для дистанционного обучения нет территориальных границ.Необходим только компьютер с доступом в интернет.