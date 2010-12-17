УрФУ претендует на лидерство в системе высшего профессионального образования
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина уже в ближайшие годы станет одним из системообразующих лидеров высшего профессионального образования. Об этом в рамках специализированной выставки «Образование. Абитуриент» нижнетагильским абитуриентам рассказали представители университета.
Сейчас в УрФУ активно идет модернизация образовательного инаучно-исследовательского процессов. Университет должен стать ядромнаучно-образовательного иинновационного центра УрФО, сообщает пресс-центр УрФУ.
В рамках специализированной выставки «Образование. Абитуриент» будущиестуденты и их родители смогли из первых рук получить информацию обактуальных образовательных программах, современных возможностях иближайших перспективах вуза.
Университет активно осваивает новые, в том числе и нетрадиционные формыобучения. Так, 386 человек обучаются в университете дистанционно.Студенты самостоятельно выбирают дни, время и объемы изучаемыхматериалов. Для дистанционного обучения нет территориальных границ.Необходим только компьютер с доступом в интернет.
Пока дистанционно в УрФУ обучаются только десятиклассники, которыевыбрали ускоренное обучение. Но в дальнейшем университет планирует расширятьвозможности дистанционного образования.
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