В Нижнем Тагиле живые ели смогут купить примерно через неделю
17 декабря 2010, 15:38ОбществоАнка
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Живые ели тагильчане смогут купить примерно через неделю.
Как рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник отдела торговли управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации Нижнего Тагила Галина Веверица, традиционно живыми елками начинают торговать примерно за неделю до нового года. Приобрести их можно будет на рынках и в торговых комплексах. Впрочем, по словам Галины Веверицы, не все они согласились разместить на своих территориях елочные развалы. Но уже сегодня можно сказать с уверенностью, что купить живое новогоднее деревце можно будет на центральном рынке.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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