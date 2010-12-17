В Нижнем Тагиле живые ели смогут купить примерно через неделю

Как рассказала корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник отдела торговли управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации Нижнего Тагила Галина Веверица, традиционно живыми елками начинают торговать примерно за неделю до нового года. Приобрести их можно будет на рынках и в торговых комплексах. Впрочем, по словам Галины Веверицы, не все они согласились разместить на своих территориях елочные развалы. Но уже сегодня можно сказать с уверенностью, что купить живое новогоднее деревце можно будет на центральном рынке.