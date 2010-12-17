Жители Нижнего Тагила стали больше покупать

Эксперты отмечают высокий покупательский спрос. В городе в этом году открылось 36 новых магазинов. Большинство – продуктовые известных торговых сетей. В частности, в этом году в Нижний Тагил «зашли» 2 сети, специализирующиеся на продуктах питания – федеральная «Магнит» и региональная «Гастроном». Среди непродовольственных – «Корпорация Центр», торгующая бытовой техникой и электроникой и «Обувь России» с продукцией из Новосибирска.

Впрочем, стабильные позиции в этом году сохранили и магазины шаговой доступности. По словам Галины Веверицы они довольно успешно конкурируют с крупными сетями. И впервые в этом году в городе появился специализированный магазин, «Подкова», представляющий продукцию только местных производителей. Там, кстати, можно купить продукты со скидкой по социальной карте тагильчанина. Отметила Галина Веверица и успешность сельскохозяйственных ярмарок. Раньше они проходили на площади перед КДК «Современник» сейчас переместились на Вагонку. А в следующем году их планируется проводить и в городе и на Вагонке.